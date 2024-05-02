المالية تعلن إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين لشهر أيار

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان دائرة المحاسبة باشرت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيار الحالي، وسيتم استكمال إجراءات رفع الرواتب من قبل هيئة التقاعد الوطنية ومصرفي الرافدين والرشيد عبر بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.وأضافت، "يمكن للمتقاعدين (المدني والعسكري) ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف أو منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم.