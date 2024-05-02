إيضاح مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام الاربعة المقبلة.. هذا موعد الامطار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الجمعة، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً، خاصة في المناطق الشرقية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأضافت، أن "طقس يوم السبت، سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً ممطراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الأحد، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".ولفتت إلى، أن "طقس الاثنين المقبل، سيكون على العموم صحواً يتحول إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة في مناطق متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".