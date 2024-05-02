على خطى الجامعات العالمية.. وقفة تضامنية مع غزة في إعلام بغداد (صور)

وخلال الوقفة التي حضرها أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والملاك الإداري، أكد عميد الكلية عمار طاهر في كلمته: "يتعرض أهلنا في غزة الكرامة والصمود لأبشع الجرائم الإنسانية بعد أن غدت المجازر اليومية والإبادة الجماعية حدثًا يوميًا يُندى له جبين المجتمع الدولي فالعالم الذي يزعم أنه متحضر يدعم ويساند آلات الموت الصهيونية وهي تسحق بلا تردد الأطفال والنساء والشيوخ".وأضاف: لقد تحوّل الفلسطينيون إلى مجرد أرقام وإحصائيات في نشرات الأخبار المسائية بلا ناصرًا أو معين.. وحدهم يقفون في ساحات الموت ينتظرون في طابور الشهادة بمواجهة غير متكافئة أطلاقا من حيث العدة والعدد لكنها تميل لصالحهم في مقاسات البطولة والبسالة وحب الوطن".وعلى الرغم من الماكنة الدعائية للدول الغربية والكيان الغاصب المسعور تعمل ليلًا ونهارًا على تشويه الواقع وقتل القضية، نرى صحوة إنسانية تجلّت بالأصوات الشريفة من كل أرجاء الدنيا وفي الجامعات الأمريكية فقد تجمهرت لنصرة الشعب المظلوم وتأزرت لاسترداد حقه المهضوم، بحسب طاهر.تابع عميد كلية الاعلام، أن "ما يصدر اليوم من صرخات في العالم عبارة عن رسالة واضحة وصريحة مفادها أن الصمت جبن وعار وأن السكوت ترخيص بالقتل وأن السماح بتجويع شعب كامل وقصفه وموته وصمة خزي لا يمحوها التاريخ"، مبينًا أن "العراق حكومة وشعبًا سارع في مساندة الأشقاء في محنتهم ولم يبخل أهله بالغالي والنفيس لإيصال الغذاء والدواء والحاجات الضرورية وهو المضحّي دائما بشهادة كل الحروب التي خاضها العرب لطرد الصهاينة من القدس الشريف".وختم طاهر كلمته قائلًا، أن "وقفتنا تحمل رسالة للعالم أجمع وإلى أخوتنا في غزة أن دمائكم دمائنا ونحن معكم في شدتكم فكلنا في المحنة سواء مهما عظمت الخطوب والرزايا وسنبقى نقاتل من مواقعنا بالكلمة والقلم لدحر الغزاة وإعادة الأرض".