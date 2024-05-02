إطلاق سراح أكثر من 600 نزيلاً خلال شهر نيسان 2024

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الموقف الشهري لدائرة الاصلاح العراقية بعدد المطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية خلال ‏شهر نيسان الماضي لعام 2024، بلغ العدد الكلي للمفرج عنهم (649) نزيل ونزيلة في كافة الأقسام السجنية في بغداد والمحافظات، بقرار تمييزي او انتهاء مدة المحكومية".يذكر إن دائرة الإصلاح العراقية تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل‎. ‎