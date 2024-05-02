عدد العراقيات المطلقات في تركيا خلال 2023 "ضعف" طلاقات الرجال العراقيين

السومرية نيوز-خاص



أظهرت بيانات إحصائية تركية، ان اكثر من 70 عراقي وعراقية تطلقوا في تركيا خلال العام الماضي 2023، معظمهم من أزواج من جنسيات أخرى.

وبحسب البيانات التي اخضعتها السومرية نيوز للقراءة، فأن هناك 20 رجلا عراقيا قام بالطلاق من زوجته في تركيا خلال العام الماضي 2023، ليأتي العراقيون بالمرتبة التاسعة بين الجنسيات بعدد حالات الطلاق.



اما النساء العراقيات اللاتي تطلقن في تركيا فبلغ عددهن 51 امرأة، وبينما يبلغ عدد النساء العراقيات المطلقات اكبر من عدد الرجال العراقيين المطلقين، في 2023، فهذا يعني ان اكثر من 30 امرأة عراقية على الأقل تطلقت من ازواج ليسوا عراقيين.