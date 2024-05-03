الأمطار تأبى الرحيل.. تعرف على طقس العراق للأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " طقس يوم غد السبت سيكون صحواً إلى غائم جزئي ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأضافت، أن " طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".وأشارت الهيئة، إلى أن "الاثنين المقبل، سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً جزئياً، أما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".وأوضحت، أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد يوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية خاصة في الأقسام الشمالية والشرقية من البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".