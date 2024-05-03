المياه تداهم المستشفيات والأسواق في واسط

واظهر مقطع فيديو متداول اطلعت عليها السومرية نيوز، ارتفاع مناسيب المياه بين نصف متر الى متر في سوق ناحية الشيخ سعد في محافظة واسط، فيما اظهر مقطع فيديو اخر دخول المياه الى المستشفيات في المحافظة.وتسببت السيول أيضا بنفوق العديد من الأغنام وهدم بعض المنازل الطينية في بعض قرى ناحية قره تبة في محافظة ديالى.