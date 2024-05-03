وفاة عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين " بان القبطان "

وكتب اللامي، في تغريدة تابعته السومرية نيوز " فقدنا هذا اليوم إنسانة راقية وصحفية متميزة وإدارية ناجحة هي الزميلة بان القبطان عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين التي وافاها الأجل إثر مرض عضال لم يمهلها طويلاً ".وأضاف، اللامي " ‏لقد كانت الراحلة كبيرة في كل شيء في أخلاقها وعطائها ومساعدتها للآخرين من زملائها ومن عموم المواطنين، خصوصا انها كانت مدير عام في احدى الوزارات سابقا ، تحية لروحها المعطاء وهي ترحل عنا لجوار رب كريم ، خالص العزاء لأهلها وزملائها ولكل من كان قريباً لها ، وإنا لله وإنا إليه راجعون ".وتعد بان فائق شهاب القبطان، تولد عام 1976، نموذجا للنسوة العراقيات، لأنها أول امرأة تتسنم منصب مدير عام دائرة الأفراد في وزارة الدفاع، وهي أم وزوجة، وقدمت إنجازات عديدة لحملة الشهادات الجامعية في وزارة الدفاع من خلال الإسهام بعملية تحويلهم من الملاك العسكري إلى المدني، إلى جانب عملها الإعلامي كعضو مجلس في نقابة الصحفيين العراقيين، ورئيسة شبكة الصحفيات العراقيات.