وزارة النقل تحدد موعد تسيير رحلات الحجاج إلى الديار المقدسة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تعلن متمثلة بالشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية العراقية عن جاهزيتها لاستقبال الرحلات القادمة من المملكة العربية السعودية، وفق الطاقة الاستيعابية وجداول الرحلات المخصصة في مطارات العراق كافة".وأضافت، أنه "بدءاً من حزيران المقبل ستكون هناك ثلاث رحلات أسبوعيا في أيام (السبت والثلاثاء والخميس)، بين مطاري النجف الأشرف والدمام، بناء على الطلب المقدم من قبل الجانب السعودي، بتسيير تلك الرحلات بين البلدين".وتابعت، أن "عدد الرحلات الجوية بين البلدين حالياً يبلغ (10) رحلات أسبوعياً، لكنها في الأوقات الاعتيادية تنخفض إلى 5 - 6 أسبوعياً".ونبه البيان، بأن "الوزارة تعمل على إعداد دراسة جدوى لإعادة تفعيل خط (الرياض - بغداد)، استناداً إلى ما تم طرحه خلال مشاركة العراق في مؤتمر الاستدامة البحرية، الذي عقد العام الماضي في جدة".وأشار، إلى أن "رحلات الخطوط الجوية العراقية مستمرة إلى مطاري المدينة وجدة بواقع (6-10) رحلات، لغاية تاريخ 5/14، فيما ستنطلق يوم 5/14 رحلة البعثة الخاصة بهيئة الحج والعمرة إلى المدينة المنورة، استعداداً لموسم الحج، وفي 5/18 ستبدأ رحلات تسيير الحجاج إلى المدينة، وفي 5/30 باتجاه جدة".