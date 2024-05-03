اثناء تأدية الصلاة.. رصاصة طائشة تصيب زائر نجفي بالصحن الحيدري

وذكر اعلام المستشفى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبلت طوارئ المستشفى شاب يبلغ من العمر 28 عاماً من سكنة النجف الاشرف، وقام كادر الطوارئ بأجراء الاسعافات الاولية واستخراج رصاصة من منطقة الرقبة".وأضاف البيان، ان "المصاب كان يقيم أداء صلاة فريضة المغرب في الصحن الحيدري الشريف واصيب بشيء غريب في الجسم وعند أرساله الى الطوارئ اتضح وجود رصاصة واستخرجت"، مشيرا الى انه "تم تقديم كافة الخدمات الطبية له".