مصدر: لا صحة لاستقدام مدير عام تربية بغداد الكرخ الاولى (وثيقة)

وذكر المصدر للسومرية نيوز، أن “السيد الجنابي تم تكليفه مدير عام على اصل وثائق دراسية صحيحة وتدرج وظيفي حقيقي”.وأضاف أن “ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح وسيتم تقديم شكوى قضائية لدى المحاكم المختصة ضد الجهات التي قامت بالنشر و الترويج لهذا الخبر”.واعتبر المصدر أن “الهدف من نشر هذه الاخبار كانت نتيجة لتصدي الجنابي للكثير من الضغوطات التي تعرقل العملية التربوية داخل مديرية تربية بغداد الكرخ الاولى”.أدناه وثيقة صادرة من وزارة التربية تثبت ذلك: