بالصور.. بغداد بعد موجة الامطار اليوم

وثقت عدسة السومرية نيوز، أجواء بغداد بعد موجة الامطار الغزيرة التي ضربت العاصمة مساء اليوم الجمعة.

وشهدت بغداد مساء اليوم موجة غزيرة من الامطار أدت الى غرق العديد من الشوارع بمياه الامطار.



يذكر ان العراق يتأثر بمنخفض جوي منذ ثلاثة أيام أدت الى غرق العديد من المدن العراقية وتسببت بسيول جارفة في بعض المحافظات، فيما ذكرت الانواء الجوية ان البلاد ستبقى تحت تاثير المنخفض حتى منتصف الأسبوع المقبل.