الصحّة تفتح باب التعيين لخريجي الكليات الطبية من الجامعات غير العراقية

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن فتح باب التعيين لخريجي الكليات الطبية من الجامعات غير العراقية للعام الدراسي 2022- 2023.





ودعا البيان "الراغبين بالتعيين الى ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين".



للدخول الى الاستمارة

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "الوزارة توجه دعوة لخريجي الجامعات غير العراقية من الكليات الطبية والصحية والتقنية والتمريض والمعاهد التقنية والتمريض للعام الدراسي (2022-2023) للراغبين بالتعيين".ودعا البيان "الراغبين بالتعيين الى ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين".للدخول الى الاستمارة اضغط هنا