استمر 15 عاماً وثورة العشرين أبرز محطاته.. إليك قصة احتلال بريطانيا للعراق

في ذلك الوقت، كان الجيش العثماني يواجه تحديات على عدة جبهات، بما في ذلك الجبهة الشرقية في أذربيجان وشرق الأناضول، والجبهة الغربية في البلقان. تأثر الجيش العثماني بشدة بانهيار بعض الجبهات الألمانية وانسحاب روسيا من الحرب بعد الثورة البلشفية، مما أدى إلى ضعفه.دفعت هذه الظروف الصعبة القوات البريطانية للتقدم نحو مشارف بغداد في مارس 1917، ووصلوا إلى مشارف كركوك في أغسطس 1918، مما تسبب في خسائر كبيرة للجيش العثماني، لكن توقف التقدم البريطاني بعد ذلك.في 11 آذار/مارس 1917 ميلادية، احتل الجيش البريطاني قلب مدينة بغداد، حيث شاركت قوات الهند البريطانية بشكل بارز في هذا الاحتلال.وبعد أسبوع من سقوط المدينة، أصدر الجنرال البريطاني ستانلي مود "بيان بغداد"، الذي اشتهر بعبارته الشهيرة: "لم تأتِ جيوشنا إلى مدينتكم وأرضكم كغزاة أو أعداء، ولكن كمحررين".ويذكر المؤرخون أنه في ذلك الوقت ظلّ سكان المدينة في بيوتهم، وتم إغلاق الأسواق وتهجيرها، وتعرضت العديد من المحال للنهب والحرق، وتم تفتيش البيوت بحثاً عن الأسلحة، وطالب الجيش السكان بتسليمها، وهدّدهم بالإعدام في حال عدم الامتثال.وتم فرض حظر التجوال ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً، وتم نصب مشنقتين في ساحة مفتوحة حيث تمت مشاهدة المحكومين بالإعدام من قبل سكان المدينة، بهدف توضيح الجدية في محاسبة أي مقاومة.في البداية، كانت الإدارة في العراق تحت رقابة عسكرية يديرها ضباط بريطانيون، ولكن بدأ التحول نحو الإدارة المدنية بشكل تدريجي، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات من بينها إصدار الصحف وافتتاح المدارس، وأعيد فتح كلية الحقوق في بغداد، وفقاً لتصريحات الخبير القانوني والمؤرخ الراحل طارق حرب.ووفقاً لتقديراته، أرسلت بريطانيا مستشارين لتنظيم القوانين وتسيير شؤون البلاد حتى عام 1920. في هذا العام، تشكلت أول حكومة وطنية برئاسة عبد الرحمن النقيب. وفي عام 1921، تم تكليف الملك فيصل الأول بقيادة البلاد بعد استفتاء شعبي، وهكذا بدأت الخطوات نحو الاستقلال.وعلى إثر هذه التطورات، اندلعت احتجاجات غرب بغداد وامتدت إلى جنوب وشمال البلاد، بسبب تصرفات بعض القادة والجنود البريطانيين، وبدأت المطالبات بتشكيل حكومة وطنية.تعتبر هذه الانتفاضة أول ثورة عراقية ضد الاحتلال البريطاني، كما أنها أول ثورة مفتوحة ضد الحركات الاستعمارية التي نشأت بعد سقوط الدولة العثمانية في الشرق الأوسط، وتُعد من أوائل الثورات العربية في بداية القرن العشرين بعد الثورة العربية الكبرى عام 1916.وقد امتدت الانتفاضة لمدة أربعة أيام مليئة بالصراع، حيث حقق الثوار النجفيون في البداية بعض الانتصارات، لكن بعد ذلك تدخل الحاكم البريطاني على النجف والشامية، فرانسيس بلفور، بإرسال قوات بريطانية لقمع الثورة.تم فرض حصار على النجف، مما أدى إلى انتشار المجاعة والأزمات الاقتصادية داخل المدينة، وهو ما أضعف الثورة وحولها إلى تمرد ضعيف ثم تمكنت القوات البريطانية من احتلال النجف وقمع الحركة المسلحة هناك في 4 أبريل من نفس العام، بعد قصف مكثف واعتقال عدد من قادة الثورة كما شارك العديد من المنتسبين لهذه الانتفاضة أيضًا في ثورة أخرى كبيرة على الاحتلال البريطاني في عام 1920، والتي عرفت باسم ثورة العشرين.تعتبر ثورة عام 1920 واحدة من أهم الثورات التي اندلعت ضد القوات البريطانية في العراق، وكانت تحمل في طياتها أسباباً متعددة، منها سوء الإدارة البريطانية وتعسفها في إدارة البلاد، بالإضافة إلى الأعباء الضريبية الثقيلة التي أثقلت كاهل الشعب العراقي.تم اجتماع بعض زعماء الفرات الأوسط في بيت الشيخ هادي المكوطر في الديوانية، حيث ناقشوا فكرة الثورة، واقترح الشيخ خيون العبيد من ذي قار توعية الناس وتحضيرهم لذلك، خاصة أن المنطقة كانت في صراع مستمر مع العثمانيين والبريطانيين خلال الفترة 1908-1918.ونتيجة لذلك، تم إنشاء جمعية الرابطة الإسلامية لتنظيم تلك الجهود وتحفيز الناس للمشاركة في الثورة.