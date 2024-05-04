تفاصيل زيارة وفد اعلامي إيراني لنقابة الصحفيين في بغداد

اللامي ذكر في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، انه تم استقبال وفد من الجمهورية الإيرانية اليوم من قبل نقابة الصحفيين العراقيين في العاصمة بغداد، مبينا، اتفقنا على برامج مشتركة للعمل الإعلامي والثقافي واتفقنا على دعم وتقوية العلاقات بين البلدين، كما ستكون هناك زيارات متبادلة بين رؤساء المؤسسات بين البلدين، وسيتم الاستفادة من التطور العلمي والثقافي الإيراني خلال الزيارات.وأضاف، أننا في فترة طيبة وجيدة في العلاقات الاعلامية بين البلدين، وسنعمل على الاستفادة من عمل الجانب الإيراني.في المقابل، قال وكيل وزير الإعلام والثقافة الإيراني فرشاد مهدي، انه نريد نقل صورة العراق للمواطن الإيراني ونقل الوجهة الصحيحة للحكومة الإيرانية والشعب إلى العراق.وبين مهدي خلال المؤتمر الصحفي، ان العلاقات الإيرانية العراقية تاريخيّة ونتمنى ان تكون العلاقة بين البلدين مثمرة وجيدة، موضحا، نريد ان ننقل صورة العراق للمواطن الإيراني ونقل الوجهة الصحيحة للحكومة الإيرانية والشعب إلى العراق.وتابع، الشعب العراقي والحكومة والإعلاميين والصحفيين كان لهم دور مشرف في القضية الفلسطينية، كما انه بالتعاون سنحقق الأهداف.