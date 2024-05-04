التربية: توجه 290 موهوبا لاداء امتحاناتهم النهائية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الامتحانات تجري تحت إشراف وزاري مُحكم ومتكامل للمعاون الإداري سعد احمد الجميلي وبانسيابية عالية بعد ان جهزت لهم الوزارة المستلزمات اللوجستية اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية في عموم محافظات العراق، وسط امنيات التوفيق والسداد وحصد ثمرة عام من الجد والمثابرة".وأعلنت وزارة التربية، يوم السبت 23 مارس/اذار 2024، جداول الامتحانات الوزارية لمراحل (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الاعدادي) للعام الدراسي 2023-2024، فيما اكد انها تنطلق في شهر آيار.