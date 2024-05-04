نائب: الإطار رفض تعديل النظام الداخلي للبرلمان لأنه يخالف قرارات المحكمة الاتحادية

وقال العنبكي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوى الاطار التنسيقي رفضت وترفض تعديل النظام الداخلي للبرلمان بهدف فتح باب التشريح مجددا لرئاسة مجلس النواب".



وأضاف العنبكي، أن "التعديل يخالف قرارات المحكمة الاتحادية".