السجن 15 سنة لمدان ضبط بحوزته 150 ختما مزورا

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان قام بدلالة القوات الأمنية على داره الواقعة في بغداد وتم ضبط 150 ختما مزورا بحوزته منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى وعدد من الوزارات منها: الداخلية والعدل والمالية والتجارة ومؤسسة الشهداء والخارجية والتربية والصحة وامانة بغداد إضافة إلى دوائر أخرى".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 275 من قانون العقوبات".