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السجن 15 سنة لمدان ضبط بحوزته 150 ختما مزورا
محليات
2024-05-05 | 03:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
307 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الاحد، حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان ضبط بحوزته اختام مزورة منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى ودوائر الدولة الأخرى.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان قام بدلالة القوات الأمنية على داره الواقعة في بغداد وتم ضبط 150 ختما مزورا بحوزته منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى وعدد من الوزارات منها: الداخلية والعدل والمالية والتجارة ومؤسسة الشهداء والخارجية والتربية والصحة وامانة بغداد إضافة إلى دوائر أخرى".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 275 من قانون العقوبات".
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