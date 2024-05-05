جنايات كربلاء: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان ضبط بحوزته (3) كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، إضافة إلى ميزان الكتروني وامبولة زجاجية".وأضاف أن "الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".