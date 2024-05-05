فرص لتساقط الامطار خلال اليومين المقبلين في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية، وقليلاً في المنطقة الجنوبية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى".وأضافت أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار في المنطقة الشمالية تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".وأشارت الهيئة إلى أن "يوم الأربعاء المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة في المنطقة الشمالية ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الوسطى تكون مقاربة لليوم السابق، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".ولفتت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الخميس المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية وفي المنطقتين الوسطى والجنوبية تكون مقاربة لليوم السابق".