10 مذكرات تفاهم على طاولة لجنة عراقية إيرانية في طهران

وذكر بيان المكتب الاعلامي لوزارة التجارة عن رئيس اللجنة التحضيرية للجنة المشتركة الوكيل الاداري للوزارة ستار الجابري ان اعمال اللجنة ستستمر على مدى يومي الخامس والسادس من شهر ايار الجاري حيث ستكون اليوم مباحثات اللجان التخصصية وبحضور اعضاء وفدي الجانبين للوصول الى المحضر النهائي المشتركة وذلك في مقر وزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية.واشار البيان ان اللجان التخصصية تضمنت اللجنة التجارية والصناعية والزراعية والتقييس والسيطرة النوعية، ولجنة الطاقة، واللجنة المالية والمصرفية والاستثمار والتأمين، لجنة الشحن والنقل والكمارك، ولجنة القنصلية العلمية والتعليمية والسياحة والصحة والرياضة.