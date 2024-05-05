البصرة.. ازدحام "غير مسبوق" في دائرة البطاقة الوطنية لهذا السبب (صور)

السومرية نيوز – محليات



وثقت عدسة السومرية، اليوم الاحد 5 مايو/أيار 2024، ما يحدث بدائرة البطاقة الوطنية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة بعد تطبيق النظام الالكتروني في الجباية.



ويقول مراسل السومرية، انه بدائرة البطاقة الوطنية في قضاء الزبير، حصل ازدحام بشري غير مسبوق وطابور انتظار طويل قد يصل لأكثر من 3 ساعات، بعد تطبيق النظام الالكتروني في الجباية.



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