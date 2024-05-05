الأمطار تنعش سدود العراق.. الموارد تؤكد تعزيز الخزين المائي

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "تساقط الأمطار في كافة انحاء البلاد نتج عنه سيول في المناطق الشمالية والشرقية وتم استثمارها في تعزيز الخزين المائي للسدود (الموصل، دوكان، دربندخان، حمرين والعظيم)"، مشيرة إلى "تحويل كميات من المياه والتي وردت في نهر الزاب الاعلى ومؤخر السدود الرئيسية الى بحيرة الثرثار لتعزير نهر الفرات بالإطلاقات المائية خلال فترة الصيف".وبينت الوزارة، ان "السيول الأخيرة القادمة من المنطقة الشرقية جنوب السدود الخزنية تم الاستفادة منها في زيادة الواردات المائية إلى الاهوار خصوصاً هور الحويزة والاهوار الوسطى مما أدى إلى زيادة نسب الاغمار فيها".وأكدت، أن "ملاكاتها مستمرة في تنفيذ خططها لتعزيز الخزين المائي خلال ما تبقى من الموسم الشتوي عبر استثمار الإيرادات الناتجة عن ذوبان الثلوج في أعالي حوضي دجلة والفرات".وأعلنت الوزارة، أن "سد دربندخان قد امتلئ نتيجة لموجة الامطار الأخيرة مما دفع الوزارة بتصريف جزء من الايرادات المائية عبر المسيل المائي والتي ستخزن في سد حمرين الواقع بعد السد المذكور".