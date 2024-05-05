طالب كلية يتفاجأ برسالة من معهده: عليك أداء الامتحان النهائي خلال يومين!

وقال الطالب علي عبد الجبار في حديث لـ السومرية نيوز، إنه تخرج "عام 2022/2023 من معهد الفنون الجميلة/ الرصافة بمعدل 83.16 وبحسب هذا قدمت على احدى الجامعات الاهلية وباشرت وأديت جميع الامتحانات".وأضاف، "عند استعدادي لأداء الامتحانات النهائية (الكورس الثاني) في الكلية تفاجأت بتبليغ من صفحة المعهد الرسمية على فيسبوك بتاريخ 30/4 تبلغني بالحضور خلال 48 ساعة لأداء الامتحان النهائي (آخر السنة) للمرحلة الخامسة".وأشار الطالب الى انه "كان من المنافسين على المركز الأول الذي فيه الكثير من الامتيازات"، موضحاً ان "هناك عائلة تدير معهد الفنون وتتحكم بإدارة المعهد والتمييز بين الطلاب للاستحواذ على المركز الأول".وبين، أنه "قاموا باتهام الكثير من الطلبة بالغش لكي يستحوذوا على المركز الأول ومنحه لأقاربهم"، منوهاً إلى أنه "تم إعطاء المركز الأول لطالب معدله 73% في حين انا معدلي 83% ومع ذلك لم احصل على المركز الأول".