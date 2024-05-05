8 ضحايا بحادث سير "كارثي" في المثنى

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني اضطرت لاستخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام المعدن وإخراج (8) جثث نتيجة حادث اصطدام مروري بين عجلتي صالون على الطريق السريع قرب سيطرة فدك بمحافظة المثنى".وأشار البيان، إلى أنها "امنت نقل الجثث إلى مستشفى الحسين التعليمي في المحافظة".