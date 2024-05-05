"كومشنات نيابية" تعرقل انشاء محطة كهرباء في مصفى بيجي

وقالت المصادر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "إحدى الشركات دخلت في مفاوضات لانشاء محطة كهرباء في مصفى بيجي بطاقة إنتاجية قدرها 200 ميكا واط، وبكلفة تخمينية تقدر بـ127 مليون دولار".وأضافت المصادر، أن "نوابا في لجنة الطاقة النيابية اشترطوا حصولهم على مبالغ مالية مقابل تمرير عقد العمل والمباشرة بالبناء"، مبينة ان "المبالغ الطائلة التي طلبوها تسببت بعرقلة المباشرة في المشروع وتريث الشركة في امضاء العقد".ودعت المصادر، الى "ضرورة التدخل ومحاربة الفساد وشبهاته التي تحوم حول المشاريع الخدمية في عموم العراق".