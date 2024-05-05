من بغداد.. السامرائي: المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً نحو الافضل

اعتبر رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، الأحد، أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً نحو الافضل.



وقال السامرائي خلال افتتاح مكتب رئيس التحالف في بغداد النائب محمود القيسي وبحضور رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، إن "الافتتاح يأتي للتواصل المباشر مع اهالي الغزالية والمناطق المجاورة لها".

وأضاف أن "الايام المقبلة ستشهد تغييرا نحو الافضل".

من جانبه كشف رئيس تحالف العزم في بغداد النائب محمود القيسي، أن "المرحلة المقبلة ستكون مختلفة عن سابقاتها وأن لبغداد خصوصية يجب مراعاتها".

الى ذلك، أعلن رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، أن "المرحلة السابقة شهدت تحديات كبرى"، مشيراً الى أن "المواطن يبحث عن خدمة ولا يهمه المشاكل التي تدور داخل مجلس محافظة بغداد".