العبادي والسامرائي يؤكدان ضرورة المضي بانتخاب رئيس البرلمان

أكد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، الأحد، ضرورة المضي قدما في انتخاب رئيس مجلس النواب وفق الاتفاقات والأعراف السياسية.

وقال تحالف العزم في بيان، "التقى رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي رئيس تحالف النصر حيدر العبادي، اليوم الأحد في بغداد ‏حضره رئيس كتلة السيادة النائب سالم العيساوي وعدد من قيادات ونواب تحالفي العزم والسيادة".

وبحث اللقاء وفقاً للبيان "تعزيز التعاون وتبادل الآراء حول القضايا السياسية والأمنية الراهنة".

كما تمحورت المناقشات حول "ضرورة تعزيز الاستقرار السياسي والتحديات التي تواجه العملية السياسية وضرورة المضي قدما في انتخاب رئيس مجلس النواب وفق الاتفاقات والأعراف السياسية".

وركز اللقاء بحسب البيان على "أهمية توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الجهات السياسية كافة لدعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي خدمة لمصالح العراقيين".