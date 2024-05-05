مستجدات الأوضاع والاستحقاقات الدستورية على طاولة السامرائي والخزعلي

بحث رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، مستجدات الأوضاع والاستحقاقات الدستورية.

وقال تحالف العزم في بيان، "إلتقى رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي في بغداد اليوم الأحد، الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي،‏ بحضور رئيس كتلة السيادة النيابية النائب سالم العيساوي وعدد من نواب تحالفي العزم والسيادة".

وبحث اللقاء بحسب البيان "مستجدات الأوضاع السياسية والاستحقاقات الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب، وأهمية الالتزام بالآليات المتبّعة والحفاظ على التوازن السياسي وتعزيز دور البرلمان التشريعي في صنع القرارات الوطنية".

كما تم تبادل "وجهات النظر حول الاليات المثلى لتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية وتغليب المصلحة الوطنية العليا وضرورة تحمّل القوى السياسية مسؤولية التنسيق والتشاور المستمر لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ودعم جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".



