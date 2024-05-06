خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع القناة من ساحة الجبهة لغاية تحويلة الرستميةسريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على سريع محمد القاسمشارع ومجسر الأمانةمجسر الربيعيشارع مثنى الشيباني وشارع المدينة الأولمبيةشارع بور سعيد من مجسر الحبيبية الى مجسر النخيلشارع السعدون من الفردوس الى كهرمانة وشوارع البتاوين ازدحامشارع ونفق باب الشرجي وساحة الطيران وصولا الى ساحة التحريرشارع الرشيد من كراج السنك الى كراج الرصافيالشارع من محطة وقود التاجيات باتجاه الجسر الدوارجسر وساحة الطابقين ازدحام