السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في النجف

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته على (2000) قرص من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".