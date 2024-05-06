إيضاح مُفصّل لطقس العراق حتى نهاية الأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة، تكون غزيرة احياناً في اقسامها الشرقية، اما في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الشمالية يكون الطقس غائماً ممطر وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضاف أن "طقس يوم الاربعاء، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأشار إلى أن "يوم الخميس المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عدة درجات عن اليوم السابق".