الصحة تعلن نجاح حملة التطعيم ضد مرض الحصبة بنسبة 91%

وبحسب وزارة الصحة، جاء ذلك خلال ترأسه مؤتمرا صحفيا عقد في مقر الوزارة صباح اليوم الاثنين، مؤكدا أن "نجاح الحملة جاء بدعم مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينا ان "الحملة استهدفت اكثر من 7 مليون تلميذ وطفل في المدارس ورياض الاطفال بعموم العراق من ضمنها اقليم كردستان واستهدفت اكثر من 23 الف مدرسة وروضة".واشار الوزير الى ان "الوزارة سخرت كافة جهودها لتوفير المتطلبات اللازمة لإنجاح هذه الحملة من اللقاحات ومستلزماتها ومنذ يوم 14 نيسان الى نهاية الحملة التي استمرت لعشرة ايام فعلية نفذت اكثر من 92 الف جلسة تلقيحية في عموم العراق ونفذها 27,759 الف موظف من الوزارة بالاضافة الى اسنادهم ب2,796 مشرف ميداني من مختلف المستويات وبلغ عدد الطلبة الملقحين خلال الحملة 6,749,335".واشاد الوزير بـ"التعاون البناء الذي ابدته وزارة التربية وعلى راسها وزير التربية وادارات المدارس لإنجاح الحملة"، لافتا الى ان "جميع لقاحات البرنامج الوطني للتحصين هي لقاحات آمنة ومن مناشيء عالمية ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية وتتبع وزارة الصحة اجراءات قياسية وبروتوكول صارم لفحص واطلاق اللقاحات للاستخدام".وشدد الوزير، على ان "الحملات الوطنية ليست بديلا عن جدول اللقاحات الروتيني الذي يعتبر الجزء الاساسي في بناء الجهاز المناعي للطفل ونوصي جميع الاباء والامهات للمبادرة بزيارة المراكز الصحية لإكمال لقاحات اطفالهم كونها حق من حقوق الطفل".