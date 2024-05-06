الصحة والحج والعمرة تحددان مواقع تلقيح المواطنين المشمولين بالحج

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن" وزارة الصحة اطلقت صرف اللقاحات الخاصة بحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، في المراكز الصحية المحددة في بغداد والمحافظات".ودعت الهيئة، المواطنين المشمولين بالذهاب للحج، الى "ضرورة الالتزام باخذ اللقاحات، واستلام كارت التلقيح لاستكمال إجراءات السفر، وحفاظا على سلامتهم الصحية الوقائية خلال موسم الحج".أدناه مواقع مراكز التلقيح: