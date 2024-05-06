الرشيد يصدر تحذيراً بشأن التقديم على السلف والقروض

وذكر بيان للمصرف، ورد لـ السومرية نيوز، "نحذر من التعامل مع المكاتب والصفحات الوهمية التي تدعي ترويج السلف والقروض وان لا علاقة للمصرف باي جهة وتعاملنا مباشر مع المواطن من دون وسيط".ودعا المصرف، كافة الراغبين "بالتقديم على السلف والقروض مراجعة فروع المصرف او من خلال التطبيق الالكتروني".