الشوارع تغص بالمركبات.. قائمة طويلة بزحامات بغداد

تنشر السومرية نيوز، الموقف المروري الحالي في شوارع وتقاطعات العاصمة بغداد والتي شهدت أغلبها، زحامات خانقة.





سريع الدورة باتجاه نزول محمد القاسم مزدحم



شارع السندباد مزدحم



من قرية دجلة باتجاه السندباد مزدحم



من سريع محمد القاسم باتجاه القناة مزدحم جدا



محمد القاسم مزدحم



شارع وتقاطع الربيعي مزدحم



بغداد جديدة مزدحمة



منطقة المشتل مزدحمة



شارع سلمان فائق مزدحم



الناظمية مزدحمة



فلكة الطابقين مزدحمة



الجسر المعلق باتجاه الكرادة مزدحم



الشيخ عمر مزدحم



جسر الطابقين مزدحم

أدناه قائمة بالمناطق والشوارع المزدحمة:سريع الدورة باتجاه نزول محمد القاسم مزدحمشارع السندباد مزدحممن قرية دجلة باتجاه السندباد مزدحممن سريع محمد القاسم باتجاه القناة مزدحم جدامحمد القاسم مزدحمشارع وتقاطع الربيعي مزدحمبغداد جديدة مزدحمةمنطقة المشتل مزدحمةشارع سلمان فائق مزدحمالناظمية مزدحمةفلكة الطابقين مزدحمةالجسر المعلق باتجاه الكرادة مزدحمالشيخ عمر مزدحمجسر الطابقين مزدحم