"ذلك يزعج البعثيين والمحتلين والفاسدين".. السيد الصدر يدعو لاحياء ذكرى استشهاد والده

وقال السيد الصدر، في منشور عبر منصة "أكس"، جاء في نصه: "عظم الله اجورنا واجوركم بذكرى استشهاد مرجعنا وولينا الناطق السيد محمد الصدر ونجليه تقدست ارواحهم الطاهرة".وأضاف، "في العام الماضي وبسبب الملعونين (أصحاب القضية) والذين ابرأ منهم أمام الله ورسوله وأهل بيته وأمامكم أيها الأحبة قد منعت الزيارة.. أما هذا العام فأهلا وسهلا بكم.. وأسال الله أن يجمعني وإياكم في إحياء مراسيم الزيارة بعد أن كنت في العام الماضي وحيداً".وتابع: "فلا تقصروا في ذلك كما عهدناكم رجالاً ونساء، وصغاراً وكباراً والتزموا النظام والوقار واعلنوا الحزن والحداد بما يرضي الله تعالى ومرجعكم الشهيد".وأتم السيد الصدر، بالقول: "فكل ذلك يزعج البعثيين والمحتلين والإرهابيين والفاسدين وأصحاب الفكر المنحرف الذين يدعون اني المصلح الأمين وأما أنا الا خادم للإصلاح والصلاح اقتداءً بسيد الإصلاح والمصلحين أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمي صلاوات الله وسلامه عليهم اجمعين".