من المثنى.. وزير العدل يوجه بنقل النزلاء للسجون القريبة من اماكن سكناهم

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير العدل خالد شواني أجرى زيارة تفقدية لسجن السماوة المركزي للاطلاع على سیر العمل في السجن ومتابعة الاوضاع الانسانية للنزلاء، والتقى عددا من النزلاء واستمع لمطالبهم واوعز بتلبية احتياجاتهم الإنسانية".ووجه الوزير بحسب البيان، "بالمباشرة بنقل النزلاء الى السجون القريبة من اماكن سكناهم، لتسهيل حضور ذويهم خلال المواجهات، وتجهيز القسم بالتجهيزات اللازمة بما يخلق بيئة سجنية ملائمة للنزلاء".وفي السياق نفسه، وجه شواني "بأعداد التصاميم الخاصة بمشروع سجن السماوة المركزي لغرض البدء بإنشائه ليكون بديلا عن السجن الحالي الذي يتوسط المناطق السكنية في المدينة".