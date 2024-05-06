السامرائي: انتخاب رئيس جديد للبرلمان سيكون له دور بتحقيق الإصلاحات

وقال تحالف العزم في بيان، "التقى رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، أمين عام كتلة النهج الوطني عبد السادة الفريجي، اليوم الاثنين في بغداد، ‏بحضور رئيس كتلة السيادة في مجلس النواب النائب سالم العيساوي وعدد من نواب كتلتي العزم والسيادة".

وبحث اللقاء "العديد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك وإعادة دور مجلس النواب التشريعي وتعزيز دوره في العملية السياسية والتشريعية، وإعادة إحياء دوره التشريعي، وأهمية تعزيز الحوار السياسي والتعاون بين الأحزاب والكتل السياسية المختلفة، بما يحقق استقرار العملية السياسية وتطلعات الشعب العراقي".

وأكد السامرائي خلال اللقاء أن "انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب سيكون له دور محوري في تحقيق الإصلاحات ووضع التشريعات الضرورية لدعم البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة للمواطنين".