مرور انسيابي نسبيًا.. خارطة ازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر الطابقين ازدحامسريع محمد القاسم حركة مرور بطيئةجسر الغدير على القناة ازدحامجسر وسريع الدورة لغاية الجسر العنكبوتيجسر الجمهورية ازدحامشارع الرشيدجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع المحيطة بمدينة الطبشارع حيفا من تقاطع شارع الطلائع الى وزارة الثقافةمجسر القادسية باتجاه ساحة النسور ازدحامسريع القادسية من خروج شارع المطار الى مجسر القادسيةشارع محمد مهدي الجواهري الى ساحة النسورالشارع امام جامعة بغداد لغاية تقاطع الجامعة