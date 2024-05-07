استعراض لامتيازات ذوي الإعاقة بعد تشريع قانونهم الجديد

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن وزارته تستعد لاستكمال مراحل افتتاح مكاتب لتوظيف ذوي الإعاقة في بغداد والمحافظات منتصف العام الحالي، لتتولى مهمة تدريب المشمولين وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم في خطوة تعد الأولى في البلاد لدمجهم مع أقرانهم الأسوياء من دون تمييز، مؤكداً استمرار الوزارة بإجراءات الشمول للفئات المستحقة والفئات الجديدة التي تمت إضافتها، مثل مرضى السكري والمودعين في السجون من ذوي الإعاقة.وأشار العقابي إلى أنَّ الوزارة شرعت بتطبيق فقرات قانون ذوي الإعاقة الذي تمَّ التصويت عليه مؤخراً من قبل مجلس النواب والمتضمن فقرات وامتيازات تصب بمصلحة هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع، من خلال التنسيق مع الوزارات وفي مقدمتها وزارة التربية، لغرض استحداث صفوف وإضافة بعض الفقرات في المنهاج الدراسي، تتعلق بهذه الشريحة، فضلاً عن توفير منهاج لنظام (بريل) الخاص بالمكفوفين.وبين انه "تم التنسيق أيضاً مع وزارة التعليم العالي بغية استقبال المتفوقين في الدراسات العليا وتحديد المقاعد الدراسية لهم وخفض الأجور الدراسية في جميع المراحل"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.ولفت إلى "استحصال موافقة وزارة النقل كذلك على خفض أسعار تذاكر الرحلات الجوية وتخصيص أماكن في الحافلات والمطارات لذوي الإعاقة لمرتين، إضافة إلى تسهيل عملية شراء المركبات المخصصة لهم".