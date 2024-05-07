الاقبال على الموحّدة انخفض بعد استخراج 37 مليون بطاقة.. أين الـ6 ملايين عراقي الاخرين؟

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري إن تأخر إصدار البطاقة الوطنية يحدث بسبب ترك المواطن موعده حسب الحجز الإلكتروني لأنه سيؤجل إلى موعد آخر، منوهاً بأن الأعداد المقبلة على إصدار البطاقة الوطنية قلت نسبياً، وان الأسبوع المقبل سيشهد إجراء مؤتمر صحفي بشأنها.وأشار إلى أن عدد المواطنين الذين حصلوا على البطاقة الوطنية بلغ أكثر من 37 مليون مواطن،، مؤكداً أن المتبقي عدد أقل.وكانت وزارة الداخلية حددت الأول من اذار موعدا نهائيا لايتم بعدها اعتماد الهويات الورقية القديمة في دوائر الدولة لتمشية المعاملات، فيما تم تمديد المهلة الى الأول من نيسان الماضي، بعد الاقبال الكبير والازدحامات التي شهدتها دوائر الأحوال المدنية.ومع انتهاء المهلة، يبدو ان هناك اكثر من 6 ملايين عراقي لم يستخرج ولم يسارع لاستخراج البطاقة الموحدة بالرغم من انه مهدد بعدم إمكانية تمشية أي معاملة في دوائر الدولة، فيما تشير الداخلية الى ان الاقبال انخفض على استخراج الموحدة، الامر الذي يطرح تساؤلات عن الـ15% من العراقيين المتبقين الذين لم يخرجوا بطاقات موحدة.