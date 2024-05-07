توضيح حكومي بشأن "السؤال عن القومية في التعداد السكاني"

وقال العلاق، ان الاستمارة الورقيَّة استُبدلت بالنظام الإلكتروني عبر جهاز الـ"تابليت" مثبتة فيه كلّ الخصائص الديموغرافية، الاقتصادية، الصحية، التربوية والاجتماعية لكلِّ أفراد المجتمع وحسب الفئة العمريَّة التي تمثل هذه الخصائص.وأضاف العلاق أنَّ السؤال عن القومية الذي كان موجوداً في ورقة التعداد ألغي بشكل تام، مشيراً إلى أنَّ جميع الإجراءات التي تحققت في عام 2010 توقفت بالكامل بعد الإصرار على رفع القضايا المرتبطة بالقومية والمناطق المختلف عليها.ولفت إلى أنَّ قرار المحكمة الاتحادية حسم هذا الجدل وفصل موضوع التعداد عن الإحصاء السكاني المشار إليه في المادة 140 من الدستور، موضحاً أنه أبعد كلَّ الاحتمالات عن إمكانية حصول حساسية ومشكلات بإلغاء سؤال القومية، إذ إنَّ التعداد لا يقتصر على قومية دون أخرى، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.