السجن 10 سنوات بحق منتحل صفة موظف بمكتبي رئيس الوزراء والجمهورية

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ورد للسومرية نيوز، أن "المدان اضافة إلى انتحاله صفة موظف في مكتبي رئيس الوزراء والجمهورية، فقد انتحل ايضاً صفة ضابط برتبة لواء في وزارة الدفاع".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ الفقرة اولاً/ ١ منه".