وقال المصدر في وزارة الخارجية العراقية الذي رفض الكشف عن اسمه لاسباب تتعلق بوظيفته، إن "الخارجية العراقية تلقت منذ بدء الأحداث في غزة ما يقارب 44 بلاغًا من مواطنين يخبرون بمحاصرة ذويهم من حملة الجنسية العراقية في غزة بعد زيارتهم للمدينة قبل الـ7 من أكتوبر 2023"، بحسب "ارم نيوز".وأضاف أن "دائرة القنصليات العراقية تلقت تلك البلاغات، وكل التفاصيل المتعلقة بالمحاصرين في غزة، سواء أكانوا عراقيين أم فلسطينيين ممن يحملون الجنسية العراقية، وعملت عبر السفارة العراقية في مصر على التواصل معهم في الداخل عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة أماكن تواجدهم وظروفهم".وبين المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية المعلومات، أن "السفارة العراقية في مصر أجرت اتصالات مكثفة مع الجانب المصري بهدف تنسيق إخراج العراقيين من غزة عن طريق معبر رفح"، مشيرا الى أن "الجانب العراقي لا يُمكِنه التواصل مع إسرائيل مباشرة، لذا يستعين بالجانب المصري لتنفيذ تلك المهمة".وتوقع المصدر أن يكون هناك "فيتو" إسرائيلي يحول دون إخراج العراقيين من غزة، مشيرًا إلى أنه "خرج العشرات من حملة الجنسيات العربية والأجنبية وفق كشوفات يومية يصدرها الجانب المصري بعد موافقة الإسرائيليين على الأسماء، إلا أنه حتى اليوم لم يظهر اسم عراقي واحد في تلك الكشوفات".ويحمل المئات من الفلسطينيين الجنسية العراقية وفق القانون رقم 43 لسنة 1963 والقانون رقم 5 لسنة 1975، لا سيما من الذين ولدوا في العراق، ما عدا عرب 1948 الذين لم يتم تجنيسهم "لضمان حق العودة".