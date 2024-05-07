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العــدل تعلن إطلاق سراح 170 حدثا خلال نيسان الماضي
محليات
2024-05-07 | 03:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
127 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، اطلاق سراح 170 حدثا خلال شهر نيسان الماضي.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الموقف الشهري لدائرة إصلاح الاحداث بعدد المطلق سراحهم من مختلف الاقسام الاصلاحية التابعة لها خلال شهر نيسان الماضي لعام 2024 بلغ عددهم (170) حدثا بينهم (109) حدثاً موقوفا تم الإفراج عنه و (31) تخلية بعد قضاء مدة المحكومية و (30) بالإفراج الشرطي وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية".
واضافت الوزارة، أن "الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل".
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