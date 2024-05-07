السجن 7 سنوات بحق معقب لقيامه بإصدار بطاقات كي كارد "مزورة" في الانبار

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المعقب قام مع متهمين اخرين بإصدار بطاقات كي كارد الخاصة بالمصابين والشهداء وتحويل رواتبهم عن طريق مستمسكات مزورة".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 310 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".