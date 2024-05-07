جنايات ميسان: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان ضبط بحوزته (2) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة كان يهدف إلى ايصالها لأحدى المحافظات لقاء مبلغ مالي".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".