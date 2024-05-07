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بعد 9 سنوات.. انعقاد الدورة الـ3 من اتفاقية إطار التجارة والاستثمار بين العراق وامريكا
محليات
2024-05-07 | 04:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
529 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
اعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماعات الدورة الثالثة من اتفاقية إطار التجارة والاستثمار بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في العاصمة واشنطن، بعد انقطاع دام لأكثر من تسع سنوات، ترأسها عن الجانب العراقي الوكيل الاقتصادي غسان فرحان حميد وعن الجانب الامريكي مكتب التمثيل التجاري.
وقال حميد، ان الاجتماع ناقش العديد من المحاور اهمها القطاع الزراعي والتقييس والسيطرة النوعية والنظام المالي والگمارگ وتسجيل الشركات وحقوق الملكية الفكرية وانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية والقطاع الصحي والتعاقدات الحكومية، بحسب بيان لوزارة التجارة العراقية ورد للسومرية نيوز.
وأشار انه تم التأكيد خلال الاجتماعات ان الحكومة العراقية منفتحة على كافة الاطراف وان الاصلاح الاقتصادي وتنويع الاقتصاد تعتبر من الاولويات التي يتم العمل عليها، وان العراق مستعد لمناقشة اي مقترح يؤدي الى تعزيز العلاقات بين البلدين.
من جانبه، ابدى الجانب الأمريكي – بحسب البيان - اهتمامه البالغ بالمواضيع المطروحة وتثمينه للإجراءات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة العراقية.
يشار الى ان الاجتماعات حضرها كذلك من الجانب العراقي مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية رياض فاخر الهاشمي والملحق التجاري وممثلين من وزارات المالية والتخطيط والزراعة والصحة.
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