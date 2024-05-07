"تشابه ملابس" يضع "كوافيراً" خلف القضبان بتهمة قتل "أم فهد".. عائلته تناشد

وقال منتظر باسم حسن، شقيق الكوافير المعتقل، لـ السومرية نيوز، إن "هيثم يعمل كوافيراً في منطقة زيونة، وبعد سماعه بالحادثة خرج من الصالون الذي يعمل فيه وتوجه لمكان الحادث".وأضاف، أنه "بعد وصوله قام احد الضباط باستدعائه وطلب هويته ثم اعتقاله لأن يرتدي زياً اسوداً مشابهاً لما كان يرتديه القاتل"، مؤكداً أن "التشابه بالزي فقط رغم وضوح فرق الطول بين الاثنين (شقيقه والجاني)".وتابع، أنه "تم إحالة أوراقه للمحكمة لكنها دائما ما تؤجل الحكم بحقه".وأكد: "لدينا تسجيلات مصورة تثبت وجوده في الصالون وقت وقوع الحادث، وان خروجه من عمله كان بعد نصف ساعة من جريمة القتل".وأوضح، أن "أحد الضباط تأكد من وجود شقيقي في الصالون الذي يعمل فيه اثناء وقبل وبعد وقوع الحادثة لكن مع ذلك لم يتم الإفراج عنه".أما والدة المعتقل، فقد ناشدت رئيسي مجلس الوزراء والقضاء الأعلى ووزير الداخلية بالتدخل والإفراج عن ابنها.وفي مساء الـ26 من شهر نيسان الماضي، اقدم شخص مجهول يقود دراجة نارية ويرتدي زياً اسوداً، على تنفيذ عملية اغتيال بحق "ام فهد" بمنطقة زيونة، ثم لاذ بعد ذلك بالفرار.